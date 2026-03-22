В матче с «Динамо» в пользу «Зенита» не поставили пенальти

22 марта, 16:50
26

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом».

В первом тайме нападающий гостей Александр Соболев пытался заработать пенальти. Он схватился за лицо и упал после того как защитник «Динамо» Николас Маричаль попал ладонью в лицо зенитовцу.

Главный судья из Ростова-на-Дону Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар.

  • К концу первого тайма зенитовцы ведут 2:1. У «Зенита» отличился в том числе Александр Соболев.
  • «Зенит» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве. Ее автор – Андрей Ерофеев.

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 22 марта 2026 10
Овечкин попросил судей не помогать «Зениту» 23
Команду «Зенита» возглавил новый тренер 14
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1774188263
Смс чтоль вовремя не пришла о зачислении
Ответить
anatolich72
1774188268
Желтая дельфину за симуляцию, судейка пожалел болотных
Ответить
Красногорск_Фан
1774188545
А где статья о том как трое в штрафной явно повалили Тюкавина? А, ну да. Это же другое!
Ответить
Дубина
1774188807
За симуляцию шлангу нужно было давать!! Как оно бьет по лицу с локтя и нужно удалять чет тоже не свистят(( бедненький аля-бзянит(((
Ответить
Дубина
1774188939
Ща болотный аршавин ныть в студии будет 2 часа что на двухметровой шпале нарушение было)))
Ответить
Snek
1774190346
Странно, что Соболев жёлтую не получил за симуляцию, а пенальти там не было. Ну если только в отдельных правилах для Зенита.
Ответить
...уефан
1774190460
...просто соперники уже привыкли, что он в маске...
Ответить
Garrincha58
1774193287
одни му...звоны пишут про несуществующие пенальти, а другие это обсуждают
Ответить
VVM1964
1774193698
Такое событие нельзя не отметить !)...
Ответить
Айболид
1774201298
Слетелись на "сладкое" .
Ответить
Главные новости
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
7
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоРахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
10:05
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
Все новости
