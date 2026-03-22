В матче с «Динамо» в пользу «Зенита» не поставили пенальти

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом».
В первом тайме нападающий гостей Александр Соболев пытался заработать пенальти. Он схватился за лицо и упал после того как защитник «Динамо» Николас Маричаль попал ладонью в лицо зенитовцу.
Главный судья из Ростова-на-Дону Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар.
- К концу первого тайма зенитовцы ведут 2:1. У «Зенита» отличился в том числе Александр Соболев.
- «Зенит» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка.
