Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА: известен победитель

Болельщики «Спартака» и ЦСКА провели организованную массовую драку. Встретились группировки «Северные» (ЦСКА) и «Раздор» («Спартак»).
Драка прошла в формате «семь на семь». Бой продолжался 11 минут. Победа осталась за красно-синими.
- «Спартак» занимает в чемпионате России по футболу шестое место. В эти минуты команда выигрывает у «Оренбурга» в 22-м туре со счетом 2:0. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.
- ЦСКА накануне победил «Динамо Мх» со счетом 3:1. Команда швейцарского тренера Фабио Челестини занимает пятое место. Отставание от первого места составляет десять очков. Зимой перед ЦСКА ставили задачу выиграть сезон РПЛ.
- «Спартак» последний раз брал РПЛ в 2017 году, ЦСКА – в 2016 году.
Источник: телеграм-канал OFNEWS