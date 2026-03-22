Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА: известен победитель

Болельщики «Спартака» и ЦСКА провели организованную массовую драку. Встретились группировки «Северные» (ЦСКА) и «Раздор» («Спартак»).

Драка прошла в формате «семь на семь». Бой продолжался 11 минут. Победа осталась за красно-синими.