  • Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА: известен победитель

Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА: известен победитель

22 марта, 15:06
26

Болельщики «Спартака» и ЦСКА провели организованную массовую драку. Встретились группировки «Северные» (ЦСКА) и «Раздор» («Спартак»).

Драка прошла в формате «семь на семь». Бой продолжался 11 минут. Победа осталась за красно-синими.

  • «Спартак» занимает в чемпионате России по футболу шестое место. В эти минуты команда выигрывает у «Оренбурга» в 22-м туре со счетом 2:0. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.
  • ЦСКА накануне победил «Динамо Мх» со счетом 3:1. Команда швейцарского тренера Фабио Челестини занимает пятое место. Отставание от первого места составляет десять очков. Зимой перед ЦСКА ставили задачу выиграть сезон РПЛ.
  • «Спартак» последний раз брал РПЛ в 2017 году, ЦСКА – в 2016 году.

Источник: телеграм-канал OFNEWS
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
evgevg13
1774182270
В рамках московского турнира болельщиков «Спартак» и ЦСКА провели организованную массовую драку. Встретились группировки «Северные» (ЦСКА) и «Раздор» («Спартак»). Победа осталась за красно-синими, которые в финале встретятся с победителем пары Динамо-Локомотив.
ySS
1774182838
Не надо рекламы таким происшествиям
R_a_i_n
1774184450
Бомба, сезон возобновился, сегодня очередной тур, кубок потом. Есть о чем писать, йопти..
Красногвардейчик
1774185250
Не сомневался)
4епуха
1774185305
11 минут, это серьёзно. Обычно минут 5
a_who
1774185850
А судьи кто ?)
anatolich72
1774187724
На бомбардир похоже одних дебилоидов собирают!
Интерес
1774187895
ВСтретились три компании де*билов :группировки ЦСКА,"Спартака" и СМИ...
Volrad777
1774187986
Новость дня. Сайт в авно превращается
prtcs
1774215615
Молодцы!!!
