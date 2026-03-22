Бразилец из «Краснодара» может стать россиянином

Нападающий «Краснодара» Виктор Са не исключил, что получит российское гражданство.
– Как у тебя с русским языком?
– Так себе (смеется). Говорю мало, знаю только самые базовые вещи. В основном что-то могу сказать на поле, на тренировках. И партнеров по команде я в целом понимаю. Но за пределами поля тяжеловато.
– Задумывался ли ты над получением российского спортивного гражданства?
– Знаю нескольких бразильцев, которые выступали за Россию. Не стану ничего исключать, но честно, не задумывался об этом.
- Виктор Са выступает за «Краснодар» с февраля 2024 года.
- В этом сезоне 31-летний бразилец провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- «Краснодар» лидирует в чемпионате России, защищая титул.
Источник: «Спорт-Экспресс»