Бразилец из «Краснодара» может стать россиянином

Нападающий «Краснодара» Виктор Са не исключил, что получит российское гражданство.

– Как у тебя с русским языком?

– Так себе (смеется). Говорю мало, знаю только самые базовые вещи. В основном что-то могу сказать на поле, на тренировках. И партнеров по команде я в целом понимаю. Но за пределами поля тяжеловато.

– Задумывался ли ты над получением российского спортивного гражданства?

– Знаю нескольких бразильцев, которые выступали за Россию. Не стану ничего исключать, но честно, не задумывался об этом.