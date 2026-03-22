Спрогнозирован второй клуб, который напрямую вылетит из РПЛ вместе с «Сочи»

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов спрогнозировал вылетающие из РПЛ команды.
«По игре предпочтение отдаю «Оренбургу» и «Акрону». Думаю, не вылетят, а, возможно, даже не попадут в стыки.
Нет полного календаря РПЛ на остаток сезона. Не могу понять, у кого какие игры и почему нет календаря игр в открытом доступе?
Вчера в аудио сказал: где спокойнее, те и останутся. Все решают детали.
Мой прогноз такой.
Прямой вылет вместе с «Сочи» – «Крылья Советов».
Стыки: «Ростов» и «Пари НН», – написал Смирнов.
- «Сочи» поднялся в РПЛ прошлым летом.
- «Крылья Советов» в РПЛ с 2021 года.
- Вскоре самарцы планируют уволить главного тренера Магомеда Адиева.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова