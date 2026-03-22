«Спартак» забил в Оренбурге впервые за шесть лет

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Спартаком».
На 18-й минуте счет открыли гости. Отличился форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Это первый гол «Спартака» в Оренбурге за последние шесть лет.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на стадионе «Газовик». Ее ведет Василий Рошкован.
- «Спартак» даже в случае победы останется на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России.
- «Оренбург», если уступит, останется в зоне вылета.
- У Гарсии 18 матчей в сезоне чемпионата России, пять голов, три ассиста.
- «Спартак» купил Ливая у греческого АЕКа год назад за 18,7 миллиона евро.
