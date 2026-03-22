  Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 22 марта 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 22 марта 2026

22 марта, 14:52
11

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Зенит». Игра состоится 22 марта, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалe, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Овечкин попросил судей не помогать «Зениту» 12
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774180829
РФСПРФ ПИТЕР РУЛИТ а что админы уже переимновали команду, Лукойл Газпром покупает ? (название переправили)
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774181548
РФСПРФ ГОЛОС РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА в старте семь легионеров и три россиянина
Ответить
СильныйМозг
1774181800
Семак, зае*ал. Лусиано слил, сейчас Дурана сольёт, всё ради своего любимчика дельфина. Не признаёт свои ошибки, хочет всем показать, что угадал с соболем.
Ответить
волчарик
1774182876
Зенит сейчас хромой, а Динамо на ходу. Шансов мало, надеюсь проявят характер.
Ответить
IVANRUS777
1774184180
Можно смело ставить на пенальти в ворота Динамо или удаление. Надеюсь Динамо всё равно победит.
Ответить
neim
1774184251
Давай Динамо, побеждай ! Шансы есть, у себя на поле и ветер в спину, да и болельщики помогут, команда-то на ходу. Шансы есть победить, надо непременно воспользоваться, потом соперники будут по легче, надо только собраться в этом матче и выгрызать победу ! Удачи Динамо и хорошей игры !
Ответить
СильныйМозг
1774186642
Фся мАсква скинулась на судью.
Ответить
Hector вернулся
1774187109
Президента надо просить
Ответить
Главные новости
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
17
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке
11:35
1
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Все новости
Все новости
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
15
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
6
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
10
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
3
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным
Вчера, 18:45
14
Реакция фанатов «Зенита» на ситуацию с Луческу
Вчера, 18:21
1
Все новости
