Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Зенит». Игра состоится 22 марта, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалe, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

