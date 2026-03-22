Спартаковец Бонгонда не полетел в Оренбург – известна причина

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда не полетел на выездной матч 22-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Причина – повреждение.

Также в заявке на матч с «Оренбургом» отсутствуют Срджан Бабич, Илья Самошников, Владислав Саусь и Даниил Зорин, продолжающие восстановление.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию футбольного матча в Оренбурге. Он начнется в 13:45 по московскому времени.