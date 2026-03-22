Круговой отреагировал на инсайд о тяжелой атмосфере в ЦСКА

22 марта, 13:11
3

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал информацию о внутренних проблемах в команде.

«Сейчас много экспертов и аналитиков начали говорить, когда у нас пошли неудачи. Когда мы выигрывали в начале чемпионата, все говорили по-другому. Как только мы начали проигрывать, все на нас начали лить грязь.

То, что Фабио зимой привел новых людей в штаб и атмосфера в команде ухудшилась, полная чушь. Такого нет. Мы хорошо провели сборы, у нас все нормально», – сказал Круговой.

  • ЦСКА был на серии из четырех поражений в чемпионате России, но она была прервана в матче 22-го тура против «Динамо Мх» (3:1).
  • На этой неделе москвичи вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года. Тогда команду тренировал Леонид Слуцкий и титул был оформлен по итогам последнего тура в Казани.

Еще по теме:
Круговой объяснил весенние неудачи ЦСКА 1
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве» 5
Тренер ЦСКА раскрыл, как Челестини следил за игрой с «Динамо Мх»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (3)
Цугундeр
1774174480
)) Да ты кушай, кушай, круглый дурачок. Не отвлекайся..
Ответить
Интерес
1774178655
Значит, надо бить вас рублём.ПОчему за плохо выполненную работу везде штрафуют, а у вас-нет?
Ответить
Главные новости
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
17
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке
11:35
1
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Все новости
Все новости
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
15
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
6
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
10
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
3
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным
Вчера, 18:45
14
Реакция фанатов «Зенита» на ситуацию с Луческу
Вчера, 18:21
1
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
