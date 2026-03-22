Круговой отреагировал на инсайд о тяжелой атмосфере в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал информацию о внутренних проблемах в команде.
«Сейчас много экспертов и аналитиков начали говорить, когда у нас пошли неудачи. Когда мы выигрывали в начале чемпионата, все говорили по-другому. Как только мы начали проигрывать, все на нас начали лить грязь.
То, что Фабио зимой привел новых людей в штаб и атмосфера в команде ухудшилась, полная чушь. Такого нет. Мы хорошо провели сборы, у нас все нормально», – сказал Круговой.
- ЦСКА был на серии из четырех поражений в чемпионате России, но она была прервана в матче 22-го тура против «Динамо Мх» (3:1).
- На этой неделе москвичи вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года. Тогда команду тренировал Леонид Слуцкий и титул был оформлен по итогам последнего тура в Казани.
Источник: «РБ Спорт»