Соболев вошел в «Клуб 100», забив в третьем матче подряд за «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил гол в ворота «Динамо».

Нападающий отличился на 43-й минуте матча 22-го тура РПЛ.

Соболев забил в третьей игре за петербуржцев подряд. Он также вошел в «Клуб 100 Григория Федотова» российских бомбардиров, забив 100 голов в официальных матчах на высшем уровне.