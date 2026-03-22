Соболев вошел в «Клуб 100», забив в третьем матче подряд за «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил гол в ворота «Динамо».
Нападающий отличился на 43-й минуте матча 22-го тура РПЛ.
Соболев забил в третьей игре за петербуржцев подряд. Он также вошел в «Клуб 100 Григория Федотова» российских бомбардиров, забив 100 голов в официальных матчах на высшем уровне.
- Клуб Григория Федотова – символическое объединение футболистов, забивших не менее 100 голов за карьеру. В него входят как советские и российские игроки, так и иностранцы, достигшие этой отметки в составе российских клубов.
- У Соболева более 100 голов в карьере, однако не все из них учитываются по критериям клуба – в частности, не засчитываются мячи, забитые на ранних стадиях Кубка России.
Источник: «Бомбардир»