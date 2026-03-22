Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «СССР критикуют те, кто не жил в то время, а мы жили и радовались, был выдающийся руководитель»

Колосков: «СССР критикуют те, кто не жил в то время, а мы жили и радовались, был выдающийся руководитель»

22 марта, 11:56
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков вспомнил, как ему жилось во времена СССР.

«СССР критикуют те, кто не жил в то время. Они ничего не знают, поэтому и критикуют. Мы во времена Советского Союза не просто жили, а выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом считался деликатесом. Но тем не менее жили и радовались, что закончилась война, что мы победили и разгромили фашизм, что у нас во главе страны выдающийся руководитель.

Все работали. Я с 5 лет помогал матери, которая была дворником, убирать дворы и чистить снег. Потом пошел после школы на работу, понимая, что путь у меня один – только в армию. И все поколение так жило. Мы жили примерно в одинаковых условиях – в бараках, а потом стало немножко полегче и получше. Каждый год снижались цены. Мы ждали апреля, чтобы вышло постановление правительства о снижении цен.

Во времена СССР были и потрясающие демонстрации – не пропускал ни одну. Всю страну касалось вдохновение, когда началось строительство БАМа, потом была целина, Гагарин, космос, барды, песни и фантастические поэты, которых была тогда целая плеяда. Все жили примерно одинаково, но тогда был потрясающий энтузиазм и доверие.

Конечно, в СССР было и много недостатков: процветал бандитизм, особенно в ранние послевоенные годы. Но все равно было сплоченное общество. Не было разделения. С удовольствием вспоминаю то время. Жизнь в СССР была относительно предсказуема: понятно, что каждый хозяин своей жизни, но кому что на роду было написано, тот мог эту свою мечту осуществить.

С большой ностальгией вспоминаю эти замечательные и красивые времена. Сейчас не хватает советской искренности и энтузиазма. Не хватает чисто человеческого и простого общения.

Конечно, нельзя вернуться к тому времени. Помню, как мать отправляла меня в 6 лет к отцу в единственную на все Измайлово пивную, где после работы собирались и разговаривали бойцы, победившие Гитлера. Я не призываю к рюмочным и всяким пивным. То время – ностальгируй, не ностальгируй – не вернешь. Сейчас другое время», – сказал Колосков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Колосков Вячеслав
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1774175669
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось в СССР! Владимир Аненберг - "Я хочу назад в СССР" (рекомендую всем послушать!)
Ответить
Коста008
1774180541
Очень познавательная информация о ФУТБОЛЕ на ФУТБОЛЬНОМ РЕСУРСЕ - у меня всё
Ответить
Давид59
1774180762
Мммда. Мне понравилось про "выдающегося руководителя", "вдохновение, когда началось строительство БАМа" и особенно про "все жили примерно одинаково"
Ответить
Garrincha58
1774183680
Каждый год снижались цены....сейчас каждый месяц цены в магазинах растут, а нам поднимут пенсию на 1 тыс и живи как хочешь.За то казнокрады воруют уже не миллионами, а миллиардами и всё у нас в шоколаде
Ответить
Vitaga
1774184444
критика СССР идет в основном от бывших коммунистов и комсомольцев ставшими современными олигархами и от их деток. они и формируют общественное мнение что тогда всё плохо было. двуличные люди ранее дружно кричавшие с трибун - Ленин Партия Комсомол! а сами продавали Родину.
Ответить
Volrad777
1774188225
Да круто было стоять в очередях и мечтать о гарнитуре. Так как сейчас живут пьют жрут и отдыхают в ссср и мечтать невозможно было
Ответить
Император 1
1774209390
Во главе был выдающийся руководитель?! Это убий.ца-м.р@зь сралин что-ли?! Я бы посмотрел на него, если бы его семью просто так казнили, за выдуманное „враг народа". Я знаю, что на меня польются помои от залитых пропогандой коммунистах, ведь им внушили какой сралин герой, что только благодаря нему мы победили, хотя он мешал только, что все до единого репрессированные, это предатели, тер.рористы, убий.цы.
Ответить
Император 1
1774209469
В СССР были иди.оты, которые верили в счастливое будущее, а сейчас иди.оты, которые верят в счастливое прошлое.
Ответить
Император 1
1774209632
Не будем осуждать Колоскова, он же был пионером, а им прокоммунистическую пропоганду с детства внушали
Ответить
иммануил
1774300623
Сколько жополизов олигархического капитала на бомбардире оказалось! Ну газпрёмовские то понятно, они с трубы общенародной маржу имеют теперь,а вы то чего тявкаете булкохрусты конченные,императоры добровольно власть отдавшие, ваше время по любому уже заканчивается, скоро нечего будет продавать в России ...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 