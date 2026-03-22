«Спартак» сыграет с «Локомотивом» без ключевого футболиста атаки

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Оренбургом». На 39-й минуте желтую карточку у гостей получил нападающий Маркиньос.
Это четвертое предупреждение в сезоне для бразильца. Таким образом, он пропустит встречу 23-го тура против московского «Локомотива». Она состоится 5 апреля на «Лукойл Арене».
- У Маркиньоса в сезоне чемпионата России 19 матчей. В его активе четыре забитых гола и три результативных передачи.
- Футболист в «Спартаке» с 2024 года.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на стадионе «Газовик». Ее ведет Василий Рошкован.
- «Спартак» даже в случае победы над «Оренбургом» останется на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России.
- Впереди пауза на матчи сборных.
Источник: «Бомбардир»