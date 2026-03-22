«Спартак» сыграет с «Локомотивом» без ключевого футболиста атаки

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Оренбургом». На 39-й минуте желтую карточку у гостей получил нападающий Маркиньос.

Это четвертое предупреждение в сезоне для бразильца. Таким образом, он пропустит встречу 23-го тура против московского «Локомотива». Она состоится 5 апреля на «Лукойл Арене».