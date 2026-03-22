Тренер «Оренбурга» заявил, что судьи помогли «Спартаку»

22 марта, 16:37
15

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Спартака» (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

– Какой был план на игру в целом?

– В целом – не расскажу. Если команда проиграла, значит, к сожалению, мы не смогли противостоять нашему сопернику. И дело не в плане и не самоотдаче футболистов. Был хороший настрой, в мотивации каждого я уверен. Так бывает. Когда приезжает соперник, который вроде как на бумаге сильнее, ты можешь компенсировать это за счет самоотдачи и мотивации, как было с «Зенитом», где нам немного сопутствовала удача.

В первом тайме у нас были моменты, попали в перекладину. Мы не забили, а «Спартак» забил. Можно было менять больше футболистов в конце матча, потому что они уже не могли, полностью отдали себя. Самое обидное, что в первый раз увидели полный стадион болельщиков, и нужно было их уважить, но, к сожалению, не получилось.

– Что за круг на поле был в перерыве?

– Хотел, чтобы команда взглянула на болельщиков, сколько их пришло. Мы видели это, старались. Была потрясающая атмосфера, ее нужно беречь. Не всегда это отражается в результате.

– Нужно было ставить пенальти?

– Не только в одном моменте нужно было ставить пенальти, были еще ситуации, в которых это нужно было делать. Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне как тренеру это непонятно. Тут я бессилен и четкого комментария дать не смогу.

  • «Спартак» забил в Оренбурге впервые с 2020 года. Именно тогда, в марте, была последняя красно-белая победа на «Газовике».
  • Красно-белые заработали три очка, но остались на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 5 апреля, после паузы на матчи сборных.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ахметзянов Ильдар
Hector вернулся
1774187392
Увидел полный стадион! В провинции на Спартак всегда аншлаги. Не удивлюсь если большинство местных за гостей болели.
Ответить
vodomut
1774187846
зянов ты не знаешь как судьи помогают,что с Зенитом не ирал?
Ответить
Цугундeр
1774188601
Судьи замаливают грехи.
Ответить
Rad Meat
1774191587
Их понять не возможно, потому,что это клоуны,а не судьи,прочему они нос в красный не красят,не понятно... По газону бить нельзя,пенальти... Рукой играть можно...но это не точно и не всегда,зависит от выпитого пива ..
Ответить
JTherry
1774192199
Спартак отлично настроился на игру, забили легко красивые 2 мяча, а потом засушили игру во втором тайме... тренер газовика на своем поле только и рассчитывает на "левые" пенали, как и бом.жи, которые якобы спецом слили матч Орену, чтобы вассал не вылетел в "лучшую лигу мира"...))
Ответить
Томик
1774192309
Да не "помогли", а "тащат весь чемпионат". Без этого вылетели бы в пердив. Я его фамилию первый раз слышу. Видимо хочет, чтобы запомнили. Розовая кофточка.
Ответить
Paulchess
1774193770
Не один пенальти а несколько. Обалдеть от такого заявления))
Ответить
FWSPM
1774195179
Просто мяч не успевал за игроками Спартака поэтому не было никаких пенальти. А вы там в своих бачках хоть обхрюкайтесь!
Ответить
ySS
1774196437
По поводу попадания мяча в руку Маркиньоса, с одного момента в РПЛ это не пенальти. Напоминаю персонажа, Эракович в матче против нас.
Ответить
