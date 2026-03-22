В РПЛ новый единоличный лидер гонки бомбардиров

В чемпионате России сменился лидер бомбардирской гонки.
После покера в ворота «Пари НН» в 22-м туре РПЛ (5:0) лидером списка снайперов стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На его счету теперь 13 голов в сезоне.
- В прошедшем матче Джон Кордоба забил на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах, также у «Краснодара» отличился Никита Кривцов на 70-й.
- Кордоба отправляется в сборную Колумбии. 27 марта колумбийцы сыграют с Хорватией, 29 марта – с Францией. Это товарищеские встречи.
- «Краснодар» укрепил лидерство в турнирной таблице. «Зенит» отстает на четыре очка, но у петербуржцев матч в запасе.
- Краснодарцы защищают чемпионский титул.
- Следующий соперник – «Ахмат» (4 апреля).
Источник: «Бомбардир»