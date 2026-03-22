Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» и «Спартак». Игра состоится 22 марта, начало встречи запланировано на 13:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулeв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос. Гарсия.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!