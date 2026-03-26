В «Балтике» оценили предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о поведении главного тренера клуба Андрея Талалаева.

– Надо ли что-то делать с эксцентрикой Андрея Викторовича? Может быть, отправить на курсы управления гневом?

– Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят.

Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: «Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой». Ну вот да, Андрей Викторович такой.

– Ничего с этим в его возрасте уже не сделать?

– Абсолютно.