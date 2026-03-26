  • В «Балтике» оценили предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

В «Балтике» оценили предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

26 марта, 11:09
8

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о поведении главного тренера клуба Андрея Талалаева.

– Надо ли что-то делать с эксцентрикой Андрея Викторовича? Может быть, отправить на курсы управления гневом?

– Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят.

Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: «Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой». Ну вот да, Андрей Викторович такой.

– Ничего с этим в его возрасте уже не сделать?

– Абсолютно.

  • В концовке встречи 21-го тура РПЛ с ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика»«Сочи» (4:0).
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Foxitkuban
А зачем что-то делать? Футбол, это в первую очередь эмоции. Именно за ними мы идем на стадион и именно их мы отдаем с трибун. Если превратить эту игру в "камерное пинание мяча" - кому это будет нужно?
СПОРТ 21 века
Талалаев — нормальный мужчина. Думается, абсолютно адекватный. У неадекватного человека не может быть семьи, детей и любви местных болельщиков. За команду, за регион стоит горой. Да, перегибает палку, но это спорт (футбол), которым он живёт 24/7. Нет даже сомнений, что Талалаев гораздо адекватнее Бубнова, который наверняка уже забыл, когда последний раз свои зубы чистил. Вот он действительно заговаривается, повторяется, плохо формулирует свои мысли, плюс руки трясутся. Ему точно не помешало бы лечь в клинику на капельницы...
NewLife
Где ты был ? На курсах "жизнь без мата". И как успехи ? Подавлен и взбешен. Идите прочь !
Цугундeр
))) " Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков.") Бретёр и (одновременно) актёр, слюнявый мощный провокатор...
andr45
Интересно, что было бы, например, с Абаскалем, допусти он подобное хамство) КДК вынес наказание Абаскалю «Рассматривали только два слова, которые он [Абаскаль] произнес. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц. По заключению эксперта, слова Абаскаля не носили оскорбительного характера. Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба —оштрафовать главного тренера «Спартака»» КДК о дисквалификации Абаскаля:  «Мы заслушали и Федотова, и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун». Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play»
andr45
А что было бы, например, со Станковичем допусти он подобное хамство?) «Резервный судья написал о том, что он слышал матерное слово. Оно действительно матерное, было произнесено на сербском языке. Во втором слове Деян сказал, что оно не обозначает оскорбление, в Сербии часто используется. А третье слово из эфира он трактовал как «сукины дети». Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС — Кубок и РПЛ. Решение не может быть обжаловано»
FWSPM
пока есть результат все прощается
