В «Балтике» оценили предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о поведении главного тренера клуба Андрея Талалаева.
– Надо ли что-то делать с эксцентрикой Андрея Викторовича? Может быть, отправить на курсы управления гневом?
– Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят.
Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: «Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой». Ну вот да, Андрей Викторович такой.
– Ничего с этим в его возрасте уже не сделать?
– Абсолютно.
- В концовке встречи 21-го тура РПЛ с ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика» – «Сочи» (4:0).
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.