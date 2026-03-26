  • Быстров заявил о неуважении Карпина к болельщикам сборной России

Быстров заявил о неуважении Карпина к болельщикам сборной России

26 марта, 13:43
4

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил недовольство числом игроков национальной команды на сборе в марте.

– Владимир, чего ждете от матчей сборной России?

– У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду.

А не вызывать 40-30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.

– Что вы знаете о сборных Никарагуа и Мали?

– Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали.

– В чем смысл матчей с такими командами?

– Смысл есть. Смысл – собирать сборную, наигрывать состав и верить в то, что через год нас допустят до отборочных турниров. Но я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 40-30 человек.

У меня вопрос к тренерам – вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе, вроде, хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 40-30 человек? Я понимаю, когда Валерий Карпин также работал в клубе и берег здоровье своих подопечных, но сейчас у него другие задачи.

– Какие задачи у Валерия Карпина?

– Карпин говорит нам, что будет вызывать столько игроков, пока нет официальных соревнований. Так, когда нас допустят, будет поздно уже что-то строить. Состав наигрывают десятилетиями, чтобы выступить на каком-нибудь турнире удачно. И как показывает практика, так всегда и происходит.

Всегда играли в отборочных циклах одним составом и плюс-минус пять человек в зависимости от травм, и все было нормально. РФС должна требовать с главного тренера. Просто так не может продолжаться.

А если нас никогда не вернут, что мы постоянно по 50 человек будем привозить? Уже вызвали Артема Дзюбу, что смешно было. Как считаете, это нормально? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов – это неуважение Карпина к болельщикам.

  • Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.
  • В расширенный состав национальной команды РФ вошли 40 игроков, а в итоговый 31. Их осталось 29 после отъезда из расположения сборной Алексея Батракова и Игоря Дивеева из-за травмы и болезни соответственно.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

NewLife
1774523408
"В чем смысл матчей с такими командами?" В том, чтобы чиновники рфс и эстонец были при деле и получали зряплаты.
Cleaner
1774524182
На СОРОКА вызванных футболистах можно намыть БАБЛА в ДВА раза БОЛЬШЕ, чем на ДВАДЦАТИ! Вова Быстров, ты уже взрослый дядька, пора бы уже понять что и зачем делается...)
Evgenijgerasimov607@gmail
1774525944
ВОВЧИК отлично!все по делу!,а Карпину не до болельщиков,он готовится стать отцом
Vitaga
1774633260
бестолково рулит сборной Карпин. возможно ему приплачивают за каждого лишнего игрока взятого в сборную. никакой работы на перспективу. постоянная чехарда со сменой игроков. привлечение возрастных игроков. странный он. на его фоне Черчесов выглядит гигантом мысли.
