Шалимов назвал «обреченную» команду РПЛ

26 марта, 01:50
3

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Сочи» в Калининграде.

Он назвал «обреченной» игру гостевой команды, потерпевшей поражение со счетом 0:4.

«Сочинцы перешли на три центральных защитника, но команда выглядит обреченно, допуская массу простых индивидуальных ошибок.

В частности, при игре в обороне при забегании атакующих – это достаточно просто тренируется, но Солдатенков и Макарчук ошиблись. А это быстрый первый гол, который сочинцев просто прибил.

А «Балтика» давит – прессингом, стыки выигрывает, подборы выигрывает», – сказал Шалимов.

  • «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ с 9 очками в 22 турах.
  • Отставание от зоны стыков – 11 баллов.
  • Сочинцам осталось сыграть в чемпионате с «Рубином», ЦСКА, «Ростовом», «Крыльями Советов», «Динамо», «Оренбургом», «Зенитом» и «Ахматом».
  • После зимней паузы они проиграли все четыре матча – «Спартаку» (2:3), «Пари НН» (1:2), «Краснодару» (1:2) и «Балтике» (0:4).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Балтика Шалимов Игорь
Комментарии (3)
evgevg13
1774487909
типа открытие
СильныйМозг
1774499191
Пожалуйста назовите команду обученную на 6 строчку?
СПОРТ 21 века
1774510757
Сочи — это открытие среди аутсайдеров. Торпедо даже поинтереснее смотрелось, когда вылетало без шансов. С другой стороны, а как должно было быть по-другому, если Сочи получил билет в Премьер-лигу только с пятого места? Они даже ФНЛ не потянули, что им тогда делать в высшей? А вот калининградцы молодцы. Они уверенно заняли первое место и доказывают сейчас, что команда полностью готова к другому уровню борьбы и сопротивления...
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
Баринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Колыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
