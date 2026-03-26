Шалимов назвал «обреченную» команду РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Сочи» в Калининграде.
Он назвал «обреченной» игру гостевой команды, потерпевшей поражение со счетом 0:4.
«Сочинцы перешли на три центральных защитника, но команда выглядит обреченно, допуская массу простых индивидуальных ошибок.
В частности, при игре в обороне при забегании атакующих – это достаточно просто тренируется, но Солдатенков и Макарчук ошиблись. А это быстрый первый гол, который сочинцев просто прибил.
А «Балтика» давит – прессингом, стыки выигрывает, подборы выигрывает», – сказал Шалимов.
- «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ с 9 очками в 22 турах.
- Отставание от зоны стыков – 11 баллов.
- Сочинцам осталось сыграть в чемпионате с «Рубином», ЦСКА, «Ростовом», «Крыльями Советов», «Динамо», «Оренбургом», «Зенитом» и «Ахматом».
- После зимней паузы они проиграли все четыре матча – «Спартаку» (2:3), «Пари НН» (1:2), «Краснодару» (1:2) и «Балтике» (0:4).
Источник: «РБ Спорт»