Шалимов назвал «обреченную» команду РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Сочи» в Калининграде.

Он назвал «обреченной» игру гостевой команды, потерпевшей поражение со счетом 0:4.

«Сочинцы перешли на три центральных защитника, но команда выглядит обреченно, допуская массу простых индивидуальных ошибок.

В частности, при игре в обороне при забегании атакующих – это достаточно просто тренируется, но Солдатенков и Макарчук ошиблись. А это быстрый первый гол, который сочинцев просто прибил.

А «Балтика» давит – прессингом, стыки выигрывает, подборы выигрывает», – сказал Шалимов.