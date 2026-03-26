В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переходе Галактионова в «Динамо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию о возможном переходе руководства клуба и главного тренера Михаила Галактионова в «Динамо».

«Узнал об этом от вас. Никаких переходов, никуда не планируется. Странно, что такие публикации выходят на этой неделе, когда игр «Локомотива» нет. Обычно такое видим за пару дней до матчей. Видимо, ошиблись со временем. Может, писать не о чем», – сказал Нагорных.

Также сообщается, что в «Динамо» не обсуждаются кандидатуры для смены главного тренера.