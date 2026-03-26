Пономарев призвал Семака к гражданской совести из-за зарплаты в 285 миллионов

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о размере зарплаты главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сообщалось, что специалист, возглавляющий петербургский клуб, лидирует в списке самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ с годовой зарплатой в 285 миллионов рублей.

«Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной – 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо. Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», – сказал Пономарев.

Ветеран также оценил размер зарплаты главного тренера «Динамо» Ролана Гусева, который занимает 11-е место в рейтинге с годовой зарплатой в 30 миллионов рублей.

«Конечно, логично, что Гусев занимает 11-е место. Он только приступил к работе. 30 миллионов в год – нормальная зарплата. Будет проявлять себя или команда займет место, близкое к пятерке, его зарплата автоматически повысится. Так и должно быть», – отметил Пономарев.