Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев призвал Семака к гражданской совести из-за зарплаты в 285 миллионов

Пономарев призвал Семака к гражданской совести из-за зарплаты в 285 миллионов

26 марта, 14:02
23

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о размере зарплаты главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сообщалось, что специалист, возглавляющий петербургский клуб, лидирует в списке самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ с годовой зарплатой в 285 миллионов рублей.

«Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной – 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо. Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», – сказал Пономарев.

Ветеран также оценил размер зарплаты главного тренера «Динамо» Ролана Гусева, который занимает 11-е место в рейтинге с годовой зарплатой в 30 миллионов рублей.

«Конечно, логично, что Гусев занимает 11-е место. Он только приступил к работе. 30 миллионов в год – нормальная зарплата. Будет проявлять себя или команда займет место, близкое к пятерке, его зарплата автоматически повысится. Так и должно быть», – отметил Пономарев.

  • Семак ранее ответил на вопросы о размере своей зарплаты.
  • Он возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в конце декабря 2025 года.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей Гусев Ролан Пономарев Владимир
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774524748
Я призываю к гражданской совести болельщиков спартака, распускайте секту, расформировывайте клуб.
Ответить
порт
1774525356
Ну конечно отказался бы, а то с такими бабками спился бы.
Ответить
...уефан
1774526520
...подпол-Цыпочка на грани ишемического инсульта. Надо было подготовить его к такой сумме, постепенно, поэтапно...
Ответить
Artemka444
1774528482
Чужие деньги считать неприлично
Ответить
Коста008
1774528602
Забавно, что предъявляют по итогу сотруднику))) Когда уже придет понимание, что раз он получает 285 миллионов, то значит в том месте, где он работает, ему ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ эти 285 миллионов! И если хотите это изменить, давить надо не на Семака, а на тех, кто ему эти деньги платит
Ответить
rash1959
1774529443
На такие бабки можно скупить весь сельдерей на планете.
Ответить
subbotaspartak
1774529697
В этой сфере зарплаты по миру нереальны, наши прифутболеры тянутся, обгоняя страну на несколько кругов...
Ответить
шахта Заполярная
1774533360
Там где совесть была у семака, там сельдерей вырос
Ответить
FWSPM
1774533473
Конечно, логично, что Гусев занимает 11-е место. Он только приступил к работе. 30 миллионов в год – нормальная зарплата. Будет проявлять себя или команда займет место, близкое к пятерке, его зарплата автоматически повысится. Так и должно быть», – отметил Пономарев" Ну так Семак когда пришел тоже не получал 285. Получал наверно 10-20. Потом как бы 8 лет прошло и результаты вроде неплохие. Логично что теперь его заплата немного выросла? Старый ты маразматик))
Ответить
Skull_Boy
1774545683
Ну он же финансирует разных певичек и актеров из Англии и в США
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 