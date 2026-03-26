Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мама Месси Жмыря раскрыла, почему сына не взяли в «Спартак»

26 марта, 14:57
17

Елена Жмырь, мама 11-летнего футболиста Месси Жмыря, прокомментировала несостоявшийся переход в «Спартак».

«Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа – бывший футболист.

Сейчас Месси 11 лет, в мае будет 12. Мы находимся в Краснодаре, а прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале. Не знаю, откуда у СМИ информация про нас в «Спартаке». Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь.

Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это.

Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность», – сказала Елена Жмырь.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

Еще по теме:
Кононов назвал главную ошибку за время работы в «Спартаке» 4
В «Балтике» высказались о возможности перехода Талалаева в «Спартак» 4
Пресняков-старший сказал, кого нужно назначить тренером «Спартака» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1774526791
Какая зараза жмырёнку этому на Жмыря накапала?
Ответить
...уефан
1774526926
...интересно, какое имя у папы? В смысле, какое у Месси отчество? Так, просто.., чтоб уже окончательно нас здесь прибить к хегам...
Ответить
FWSPM
1774533662
что должно быть в голове что бы назвать парня месси имея такую фамилию. совсем у людей мозгов нет. бедный ребенок
Ответить
Sedoi_Goblin
1774537198
Дураков в России на сто лет припасено, как говорил егерь Кузьмич...
Ответить
c 7890
1774538398
Захотели и назвали так.Это их ребенок.И никого это и.пать не должно. Полно в Расее айболидов сующих нос не в свои дела.
Ответить
Volrad777
1774538949
Ж(Х)мыря ой не могу даже не знаю что хуже имя или фамилия
Ответить
sochi-2013
1774542907
Елена - псевдоним. Настоящее имя Даздраперма.
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
6
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 