Мама Месси Жмыря раскрыла, почему сына не взяли в «Спартак»

Елена Жмырь, мама 11-летнего футболиста Месси Жмыря, прокомментировала несостоявшийся переход в «Спартак».
«Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа – бывший футболист.
Сейчас Месси 11 лет, в мае будет 12. Мы находимся в Краснодаре, а прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале. Не знаю, откуда у СМИ информация про нас в «Спартаке». Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь.
Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это.
Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность», – сказала Елена Жмырь.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).