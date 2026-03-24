«Спартак» отказался от Месси

11-летнего Месси Жмыря не будет в «Спартаке» – его отказались зачислять в клубную академию после зимнего просмотра.
Как сообщает Metaratings, мальчик, названный в честь Лионеля Месси, провел один матч за команду 2014 года рождения на позиции вратаря, но не впечатлил селекционеров красно-белых.
Месси также числился в академии «Краснодара», где отыграл семь встреч.
