Агент травмированного Батракова сказал, сыграет ли хавбек со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил вероятность выхода игрока на поле в матче 23‑го тура РПЛ со «Спартаком».

«Там ничего серьезного. Просто по решению медицинского штаба сборной и клуба «Локомотив» было принято решение, чтобы Алексей спокойно подготовился в эту паузу и восстановился. Вопрос вот этих 10 дней. Думаю, что к следующему туру он будет готов. С большой долей вероятности он примет участие в игре со «Спартаком», – сказал Кузьмичев.