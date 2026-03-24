Агент травмированного Батракова сказал, сыграет ли хавбек со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил вероятность выхода игрока на поле в матче 23‑го тура РПЛ со «Спартаком».
«Там ничего серьезного. Просто по решению медицинского штаба сборной и клуба «Локомотив» было принято решение, чтобы Алексей спокойно подготовился в эту паузу и восстановился. Вопрос вот этих 10 дней. Думаю, что к следующему туру он будет готов. С большой долей вероятности он примет участие в игре со «Спартаком», – сказал Кузьмичев.
- Сегодня пресс‑служба «Локомотива» сообщила, что Батраков получил небольшое повреждение и не сыграет в предстоящих товарищеских матчах сборной России с Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта соответственно.
- Матч 23-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» пройдет 5 апреля.
Источник: «Матч ТВ»