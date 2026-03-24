Реакция Мамаева на результативность Соболева

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев поделился мыслями об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.
«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать.
Он никогда не был плохим футболистом. Соболев – хороший нападающий. Просто чуть не везло.
А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась. Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», – сказал Мамаев.
- Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
- Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
- У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»