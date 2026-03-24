Реакция Мамаева на результативность Соболева

24 марта, 16:43
3

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев поделился мыслями об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.

«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать.

Он никогда не был плохим футболистом. Соболев – хороший нападающий. Просто чуть не везло.

А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась. Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», – сказал Мамаев.

  • Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Мамаев Павел Соболев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774362845
Дельфину дали 2 года времени. Если бы туда поставили Петросяна и он бы начал забивать.
Ответить
BlackMurder34
1774372360
Там Кейн его в фифе прокачивает
Ответить
mutabor0992
1774381641
Ну ты то куда папуас-уголовник?Лучше таблицу умножения в прямом эфире перескажи или книжонку какую...Мы хоть поржем.p.s.Недавно эНтот деятель был аналЛитиком на ЛЧ.Карандашиком там чей то рисовал.Я чуть не лопнул со смеху!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
