Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о голевой ошибке капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в выигранном матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:1).

Махачкалинцы забили, когда 39-летний голкипер ошибся на выходе.

Его опередил Гамид Агаларов, отправивший мяч в пустые ворота.

– Акинфеев ошибся в матче с махачкалинским «Динамо». Может быть, стоит первым номером наигрывать Торопа или как-то уже намекнуть Игорю Владимировичу, что пора уходить?

– Наверное, не соглашусь. Потому что каждая ошибка Акинфеева на виду, она яркая. Мы почему-то слишком много внимания обращаем на эти ошибки, слишком внимательны к ним.

Хотя мы же видим, сколько он выручает. Видим, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него. Поэтому здесь ничего страшного.

Акинфеев же не сам себя в состав ставит. Если тренерский штаб доверяет Акинфееву, значит, в ежедневной работе он выглядит лучше.