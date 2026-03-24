  • Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»

Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»

24 марта, 15:05

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о голевой ошибке капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в выигранном матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:1).

  • Махачкалинцы забили, когда 39-летний голкипер ошибся на выходе.
  • Его опередил Гамид Агаларов, отправивший мяч в пустые ворота.

– Акинфеев ошибся в матче с махачкалинским «Динамо». Может быть, стоит первым номером наигрывать Торопа или как-то уже намекнуть Игорю Владимировичу, что пора уходить?

– Наверное, не соглашусь. Потому что каждая ошибка Акинфеева на виду, она яркая. Мы почему-то слишком много внимания обращаем на эти ошибки, слишком внимательны к ним.

Хотя мы же видим, сколько он выручает. Видим, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него. Поэтому здесь ничего страшного.

Акинфеев же не сам себя в состав ставит. Если тренерский штаб доверяет Акинфееву, значит, в ежедневной работе он выглядит лучше.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
  • Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.

Еще по теме:
Бубнов объяснил ошибку Акинфеева в матче с махачкалинским «Динамо»
«Динамо Мх» забило ЦСКА после грубейшей ошибки 39-летнего Акинфеева 22
Акинфеев эмоционально высказался о четырех подряд поражениях ЦСКА в РПЛ 16
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА Акинфеев Игорь Пименов Руслан
Главные новости
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
13:58
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
1
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Все новости
Все новости
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
