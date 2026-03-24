Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о голевой ошибке капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в выигранном матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:1).
- Махачкалинцы забили, когда 39-летний голкипер ошибся на выходе.
- Его опередил Гамид Агаларов, отправивший мяч в пустые ворота.
– Акинфеев ошибся в матче с махачкалинским «Динамо». Может быть, стоит первым номером наигрывать Торопа или как-то уже намекнуть Игорю Владимировичу, что пора уходить?
– Наверное, не соглашусь. Потому что каждая ошибка Акинфеева на виду, она яркая. Мы почему-то слишком много внимания обращаем на эти ошибки, слишком внимательны к ним.
Хотя мы же видим, сколько он выручает. Видим, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него. Поэтому здесь ничего страшного.
Акинфеев же не сам себя в состав ставит. Если тренерский штаб доверяет Акинфееву, значит, в ежедневной работе он выглядит лучше.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.