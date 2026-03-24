В «Спартаке» появился Месси

«Спартак» подписал полузащитника Месси Жмыря из «Краснодара».

11-летний футболист теперь занимается в академии красно-белых. Ему дали имя в честь легендарного аргентинца.

Ранее хавбек пробовал себя на позиции вратаря, но все-таки решил стать полевым игроком.

Месси уже стал чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения в составе спартаковцев.