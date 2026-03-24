В «Спартаке» появился Месси

«Спартак» подписал полузащитника Месси Жмыря из «Краснодара».
11-летний футболист теперь занимается в академии красно-белых. Ему дали имя в честь легендарного аргентинца.
Ранее хавбек пробовал себя на позиции вратаря, но все-таки решил стать полевым игроком.
Месси уже стал чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения в составе спартаковцев.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
Источник: «Первый спорт»