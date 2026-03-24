Завершил карьеру чемпион России в составе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры.

На это отреагировал другой бывший клуб болгарина «Кубань».

«Ивелин Попов завершает свою легендарную карьеру.

Попов присоединился к «Кубани» в 2012 году и мгновенно стал кумиром фанатов. Его легендарный гол в ворота «Анжи» подарил клубу историческую путевку в Лигу Европы. В дебютном сезоне Ивелин с 9 мячами возглавил список снайперов команды, а в следующем – продемонстрировал феноменальную стабильность, не пропустив ни одного матча в чемпионате.

Вместе с жeлто-зелeными Попов дошел до финала Кубка России, закрепив за собой статус лидера. За три года «Болгарский перчик» провел 96 матчей, оставив яркий след в истории клуба и сердцах болельщиков!

Удачи на новом пути, Легенда! Жeлто-зелeная семья никогда не забудет твою игру! Болгарский перчик – навсегда в наших сердцах!» – написали краснодарцы.