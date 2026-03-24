  • Станкович отказался от матча со «Спартаком» ради другого клуба РПЛ

Станкович отказался от матча со «Спартаком» ради другого клуба РПЛ

24 марта, 10:42
53

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался играть товарищеский матч со «Спартаком» и выбрал вместо него «Зенит».

«Причина – он считает красно-белых слабее сине-бело-голубых. Сейчас между белградским и питерским клубами обсуждаются последние организационные вопросы», – написал источник.

Предварительная дата проведения товарищеского матча – 12 июля, игру хотят провести в Санкт-Петербурге.

29 июня 2025 года «Зенит» провел товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи. Петербуржцы победили со счетом 3:0.

  • Станкович был главным тренером «Спартака» с июня 2024 года по ноябрь 2025-го.
  • В декабре 2025 года серб возглавил «Црвену Звезду».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Црвена Звезда Спартак Зенит Станкович Деян
Комментарии (53)
oyabun
1774339650
Я думаю мы как нибудь переживем. )
Прокс
1774340508
С таким слабым клубом из Москва-швеи вряд-ли кто то будет играть,и 100 лямов не помогут!!!худший антинародный клуб в мире СракТак!!!
ALEXMAN888
1774341792
Ну, как на тренировал... такой и тренер был
СильныйМозг
1774342274
Насал в лицо болельщикам спартака и сказал" "Все, как вы любите, благодарности не надо. Будете должны"! Уверен, сектанты в экстазе.
khazanovpp
1774342335
khazanovpp
ПалкоВводецъ007
1774342895
Спартак для своих бывших совсем не товарищ. Все после только проклинают то время, когда там позорились. Гыгыгы
Коста008
1774528382
А не в том ли причина, что у обеих команд будущего спарринга титульный спонсор общий и проще договориться? Нет? Почему то уверен, что в этом истинная причина такого выбора. Но писать о Станковиче разумеется интереснее и куда больше хайпа, тут не спорю
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
