Станкович отказался от матча со «Спартаком» ради другого клуба РПЛ

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался играть товарищеский матч со «Спартаком» и выбрал вместо него «Зенит».

«Причина – он считает красно-белых слабее сине-бело-голубых. Сейчас между белградским и питерским клубами обсуждаются последние организационные вопросы», – написал источник.

Предварительная дата проведения товарищеского матча – 12 июля, игру хотят провести в Санкт-Петербурге.

29 июня 2025 года «Зенит» провел товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи. Петербуржцы победили со счетом 3:0.