Талалаев уличил во лжи одного из лидеров «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал слова защитника своей команды Мингияна Бевеева о штрафе перед матчем с «Сочи».

«Ерунда. Никаких штрафов футболистам не было. Их повезли в предыгровой день на съемки формы. Клуб рвется на части, чтобы болельщикам было интересно. Мы так горим, что иногда люди переступают.

[Глава пресс‑службы «Балтики»] Александр Строк забыл, что в предыгровой день у нас есть ограничения и мы игроков основного состава не задействуем. Они должны концентрироваться на игре.

А они увезли Филина и Бевеева на презентацию. И когда их привезли обратно вечером, я оштрафовал Строка. Он идеально работает, 24/7, как мы.

А Бевеева и Филина предупредил строго в подколку. Их ответ вы видели: один две голевых дал, другой гол забил», – заявил Талалаев.