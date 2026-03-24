Бразильский клуб задерживает выплату долга «Зениту»

«Ботафого» намерен до последнего задерживать выплату долга «Зениту» за трансфер вингера Артура.

Сообщается, что бразильский клуб в течение нескольких месяцев ложно информировал петербуржцев об отсутствии денег на погашение задолженности.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал «Ботафого» в течение 45 дней выплатить 5,7 миллиона евро, которые должны были быть переведены на счeт «Зенита» в 2025 году.

В случае неисполнения финансовых требований бразильскому клубу грозит запрет на приобретение новых игроков. Однако представители команды из Рио-де-Жанейро пока не связывались с петербуржцами.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Ботафого» объясняет задержку выплат санкциями в отношении России.