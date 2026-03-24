Бразильский клуб задерживает выплату долга «Зениту»

«Ботафого» намерен до последнего задерживать выплату долга «Зениту» за трансфер вингера Артура.
Сообщается, что бразильский клуб в течение нескольких месяцев ложно информировал петербуржцев об отсутствии денег на погашение задолженности.
Ранее Спортивный арбитражный суд обязал «Ботафого» в течение 45 дней выплатить 5,7 миллиона евро, которые должны были быть переведены на счeт «Зенита» в 2025 году.
В случае неисполнения финансовых требований бразильскому клубу грозит запрет на приобретение новых игроков. Однако представители команды из Рио-де-Жанейро пока не связывались с петербуржцами.
В декабре прошлого года сообщалось, что «Ботафого» объясняет задержку выплат санкциями в отношении России.
- 28-летний Артур перешeл в «Ботафого» из «Зенита» в январе 2025 года за 10 миллионов евро.
- Бразилец выступал за «Зенит» 1 год, с января 2024-го. Он провeл за российский клуб 36 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
