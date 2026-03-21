Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев после матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0) рассказал, как его напутствовал на игру главный тренер Андрей Талалаев.

Бевеева признали лучшим футболистом встречи.

– Можно ли сказать, что вызов в сборную России вдохновил вас на новые игровые подвиги?

– Конечно, это тоже сказывается, придает уверенности. Еще Андрей Викторович вдохновил вчера, в очередной оштрафовал меня и Александра Филина. Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра.