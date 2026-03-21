Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев после матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0) рассказал, как его напутствовал на игру главный тренер Андрей Талалаев.
Бевеева признали лучшим футболистом встречи.
– Можно ли сказать, что вызов в сборную России вдохновил вас на новые игровые подвиги?
– Конечно, это тоже сказывается, придает уверенности. Еще Андрей Викторович вдохновил вчера, в очередной оштрафовал меня и Александра Филина. Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра.
- Три очка позволили калининградцам подняться в топ-3, опередив ЦСКА и «Локомотив».
- У «Балтики» на скамейке отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Андрей Талалаев. Вместо него командой управлял Юрий Нагайцев.
- У калининградцев три матча подряд без поражений.
Источник: «Матч ТВ»