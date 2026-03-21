Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Игра состоится 21 марта, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Смелов, Сарфо, Тичич, Реналдо Сефас, Бальбоа, Олусегун.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!