РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3

«Балтика» в 22-м туре чемпионата России по футболу крупно обыграла на домашнем поле «Сочи». Начало разгрому положил автогол Сергея Волкова.

Один из голов Максим Петров забил с пенальти.

В компенсированное время второго тайма прямую красную карточку у гостей получил защитник Кирилл Заика.

Три очка позволили калининградцам подняться в топ-3, опередив ЦСКА и «Локомотив». Однако у команды Михаила Галактионова матч в запасе.

«Сочи» занимает последнюю строчку. За восемь туров до финиша сезона команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на 11 очков.

У «Балтики» на скамейке отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Андрей Талалаев. Вместо него командой управлял Юрий Нагайцев.

У калининградцев три матча подряд без поражений.