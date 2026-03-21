  • Новости

РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3

Вчера, 22:32
18

«Балтика» в 22-м туре чемпионата России по футболу крупно обыграла на домашнем поле «Сочи». Начало разгрому положил автогол Сергея Волкова.

Один из голов Максим Петров забил с пенальти.

В компенсированное время второго тайма прямую красную карточку у гостей получил защитник Кирилл Заика.

Три очка позволили калининградцам подняться в топ-3, опередив ЦСКА и «Локомотив». Однако у команды Михаила Галактионова матч в запасе.

«Сочи» занимает последнюю строчку. За восемь туров до финиша сезона команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на 11 очков.

У «Балтики» на скамейке отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Андрей Талалаев. Вместо него командой управлял Юрий Нагайцев.

У калининградцев три матча подряд без поражений.

Россия. Премьер-лига. 22 тур
Балтика - Сочи - 4:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - С. Волков, 5 (в свои ворота); 2:0 - А. Филин, 12; 3:0 - М. Петров, 84 (с пенальти); 4:0 - М. Рядно, 87.
Удаления: нет - К. Заика, 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира

Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Обзор матча «Балтика» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Болельщикам «Балтики» подарят красные карточки с автографом Талалаева 12
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1774121601
Браво!!!
Ответить
Император 1
1774121702
Поздравляю балтийцы, удачи
Ответить
FWSPM
1774121744
кого сольют на этот раз что бы спасти позорный газовый фарм? неужели ростовских? помянем
Ответить
волчарик
1774122234
Пускай эти 3 команды в тройке и останутся.
Ответить
vvv123
1774122347
Балтике - бронзу!
Ответить
DMитрий
1774122659
А у самих в таблице на момент написания, Балтика на 4-м, 22 игры и 40 очков! Слажено работает команда! Зато за другими, кто что сказал, как изрыгнул, как пёрнул, успевают вовремя смотреть и нюхать!
Ответить
Novochek
1774122690
Прут балтозавры шо дурные!Лишь бы бензину хватило до мая.
Ответить
knikos
1774122885
В начале второго тайма подумал , ну вот , мляха-муха , успокоились балтийцы. Вместо того , чтобы , как Краснодар , продолжать давить соперника на радость своим болельщикам . Но нет , вспомнили о болелах и выиграли крупно . Молодцы ! Хотелось бы видеть эту же тройку лидеров по окончании чемпа . балтийцы этого достойны !
Ответить
evgevg13
1774143396
Красавчики!!!
Ответить
Чилим.
1774145077
Молодцы! И себе +3 красиво сделали. И искусственную команду ниже плинтуса опустили.
Ответить
