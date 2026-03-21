РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3

«Балтика» в 22-м туре чемпионата России по футболу крупно обыграла на домашнем поле «Сочи». Начало разгрому положил автогол Сергея Волкова.
Один из голов Максим Петров забил с пенальти.
В компенсированное время второго тайма прямую красную карточку у гостей получил защитник Кирилл Заика.
Три очка позволили калининградцам подняться в топ-3, опередив ЦСКА и «Локомотив». Однако у команды Михаила Галактионова матч в запасе.
«Сочи» занимает последнюю строчку. За восемь туров до финиша сезона команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на 11 очков.
У «Балтики» на скамейке отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Андрей Талалаев. Вместо него командой управлял Юрий Нагайцев.
У калининградцев три матча подряд без поражений.
Россия. Премьер-лига. 22 тур
Балтика - Сочи - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 - С. Волков, 5 (в свои ворота); 2:0 - А. Филин, 12; 3:0 - М. Петров, 84 (с пенальти); 4:0 - М. Рядно, 87.
Удаления: нет - К. Заика, 90+6.
Источник: «Бомбардир»