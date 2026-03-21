Кармо высказался об отстранении Мойзеса

Вингер ЦСКА Энрике Кармо высказался о победе над «Динамо Мх» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

– Очень рад победе, своему выступлению. Благодарю господа бога, без него я не был бы здесь и не выдал бы такую игру. Полностью заслужили победу, очень много работали ради этого. Очень рад своему первому голу, будем продолжать радовать болельщиков.

– Тяжело было без тренера на бровке?

– Конечно, важно, чтобы тренер был рядом с нами. Он профессионал, мы к нему отлично относимся, как и он к нам. Тренерский штаб смог заменить Фабио сегодня, победа – во многом их заслуга. Сегодня было очень важно одержать победу.

– Какие у вас ощущения от отстранения Мойзеса?

– Это решение тренерского штаба, я здесь, чтобы выполнять свою работу. Главное – победа, надо концентрироваться на этом.