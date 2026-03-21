Кармо высказался об отстранении Мойзеса

Вингер ЦСКА Энрике Кармо высказался о победе над «Динамо Мх» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
– Очень рад победе, своему выступлению. Благодарю господа бога, без него я не был бы здесь и не выдал бы такую игру. Полностью заслужили победу, очень много работали ради этого. Очень рад своему первому голу, будем продолжать радовать болельщиков.
– Тяжело было без тренера на бровке?
– Конечно, важно, чтобы тренер был рядом с нами. Он профессионал, мы к нему отлично относимся, как и он к нам. Тренерский штаб смог заменить Фабио сегодня, победа – во многом их заслуга. Сегодня было очень важно одержать победу.
– Какие у вас ощущения от отстранения Мойзеса?
– Это решение тренерского штаба, я здесь, чтобы выполнять свою работу. Главное – победа, надо концентрироваться на этом.
- Энрике Кармо забил гол на 15-й минуте и отметился голевой передачей на Матвея Кисляка на 21-й. Также у ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев на 71-й. У «Динамо Мх» гол забил Гамид Агаларов на 25-й.
- Главный тренер красно-синих Фабио Челестини пропускал встречу из‑за дисквалификации, заработанной в матче 21-го тура с «Балтикой».
- Защитник ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок с основным составом после конфликта с Челестини.