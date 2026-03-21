Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался после матча 22-го тура чемпионата России против «Балтики» (0:4).
«Уже после двух пропущенных мячей соперник был во всeм лучше – быстрее, мощнее. Мы ответственно к игре подходили, с ребятами договаривались, был виден настрой. Но, наверное, слишком хотели сыграть агрессивно, контактно. Надо было быть погибче. Мы много сопернику отдали», – сказал Осинькин.
- «Сочи» занимает последнюю строчку. Команда близка к возвращению в Первую лигу.
- За восемь туров до финиша сезона команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на 11 очков.
- Тренер по ходу сезона сменил испанца Роберта Морено.
