«Балтика» в домашнем матче разгромила «Сочи» в рамках 22 тура РПЛ, итоговый счет 4:0.

На 12-й минуте хозяева вышли вперед после прострела с фланга, когда мяч в штрафной «Сочи» срезался в ворота от ноги Волкова и был зафиксирован как автогол.

Во втором тайме «Балтика» удвоила преимущество: после мощного вброса из аута Гассама выиграл борьбу и головой сбросил мяч во вратарскую, откуда Филин в падении с нескольких метров поразил цель.

Ближе к концовке матча хозяева заработали пенальти, и Максим Петров уверенно реализовал 11-метровый.

В добавленное время «Балтика» довела счет до крупного: Рядно слева ворвался в штрафную площадь и мастерски пробил в ближнюю девятку.

