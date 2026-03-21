Евсеев похвалил «Динамо Мх» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался по итогам матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:3).
– Вам понравилась игра команды?
– Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол, – значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты.
- «Динамо» рискует по итогам тура опуститься в зону переходных матчей.
- Динамовцы еще ни разу не побеждали ЦСКА в чемпионате России. Была только кубковая победа в ноябре 2025 года.
- Евсеев принял команду зимой.
