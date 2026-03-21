РПЛ. «Ахмат» победил бедствующий «Ростов» (1:0)

«Ахмат» в 22-м туре чемпионата России по футболу победил дома «Ростов». Единственный гол на 33-й минуте забил Эгаш Касинтура с передачи казахстанца Максима Самородова.

Во втором тайме у грозненцев тяжелую травму головы получил сербский защитник Мирослав Богосавац. Удар коленом в голову ему случайно нанес футболист «Ростова» Андрей Лангович.

«Ахмат» поднялся на седьмое место, опередив московское «Динамо». «Ростов» занимает 11-ю строчку и по итогам тура может опуститься в зону переходных матчей.

Накануне сообщалось о бедственном финансовом положении «Ростова». Инсайдер Иван Карпов дал понять, что команда может не доиграть сезон.