«Динамо Мх» забило ЦСКА после грубейшей ошибки 39-летнего Акинфеева

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и махачкалинским «Динамо».
На 25-й минуте махачкалинцы забили свой первый гол в матче. Ошибкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева воспользовался нападающий гостей Гамид Агаларов. Счет стал 2:1 в пользу московского клуба.
ЦСКА в случае победы поднимется на четвертое место, опередив «Балтику». «Динамо Мх» занимает 12-ю строчку.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА. У него 816 матчей за клуб, 738 пропущенных мячей.
- Футболист стоит 1 миллион евро.
- Летом у Акинфеева истекает контракт, информации о продлении не было. Игрок планирует дойти до отметки в 1000 матчей за карьеру.
Источник: «Бомбардир»