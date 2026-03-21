Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца

Сегодня, 16:05
3

Пресс-служба «Ахмата» дала информацию о повреждении защитника Мирослава Богосаваца. Он получил травму головы в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0).

Футболиста увезли на скорой помощи после удара ростовчанина Андрея Ланговича коленом в голову. Богосавац терял сознание.

«Зашили губу, есть сотрясение. Ждем компьютерную томографию. Других новостей нет. По первому осмотру врачей кости целы», – сообщили грозненцы.

  • 29-летний Богосавац в «Ахмате» с лета 2020 года. Его купили у сербских «Чукаричек» за 500 тысяч евро.
  • С тех пор Мирослав провел за грозненцев 168 матчей, сделал 15 результативных передач.
  • Футболист стоит 1 миллион евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Ахмат Богосавац Мирослав
Комментарии (3)
krylskiy86
1774099900
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «серебряный прогноз сервис». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
Ответить
NewLife
1774100419
Здоровья !
Ответить
edw7777
1774101407
Сочувствую. Скорейшего выздоровления!
Ответить
