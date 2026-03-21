Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца

Пресс-служба «Ахмата» дала информацию о повреждении защитника Мирослава Богосаваца. Он получил травму головы в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0).
Футболиста увезли на скорой помощи после удара ростовчанина Андрея Ланговича коленом в голову. Богосавац терял сознание.
«Зашили губу, есть сотрясение. Ждем компьютерную томографию. Других новостей нет. По первому осмотру врачей кости целы», – сообщили грозненцы.
- 29-летний Богосавац в «Ахмате» с лета 2020 года. Его купили у сербских «Чукаричек» за 500 тысяч евро.
- С тех пор Мирослав провел за грозненцев 168 матчей, сделал 15 результативных передач.
- Футболист стоит 1 миллион евро.
