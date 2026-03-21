Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца

Пресс-служба «Ахмата» дала информацию о повреждении защитника Мирослава Богосаваца. Он получил травму головы в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0).

Футболиста увезли на скорой помощи после удара ростовчанина Андрея Ланговича коленом в голову. Богосавац терял сознание.

«Зашили губу, есть сотрясение. Ждем компьютерную томографию. Других новостей нет. По первому осмотру врачей кости целы», – сообщили грозненцы.