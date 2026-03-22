Игрок «Ростова» высказался о нанесении тяжелой травмы головы Богосавацу

Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал эпизод из матча 22-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:1).

Игрок случайно травмировал защитника грозненцев Мирослава Богосаваца.

«Самое главное – хочу пожелать здоровья Богосавацу. Очень жаль, что этот эпизод произошел именно с ним. По динамике это был игровой момент: я прокидывал мяч, а он уже шел в подкате, и по инерции мое колено попало ему в челюсть. У меня даже осталась кровь на колене от его губы – очень неприятная ситуация.

Когда повернулся, я увидел, что он лежит без сознания. После матча хотел взять его контакты и связаться с ним – обязательно это сделаю. Никому не пожелаю оказаться на его месте.

Очень тяжело было первые пять‑семь минут. Даже когда момент заигрался, я еще минут десять не мог выбросить из головы эту картинку – она оставалась в голове. Честно, как в фильме ужасов. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления», – сказал Лангович.