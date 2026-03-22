Стали известны сроки восстановления Богосаваца из «Ахмата», получившего удар коленом в голову

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал повреждение защитника Мирослава Богосаваца.

Он получил травму головы в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0). Футболиста увезли на скорой помощи после удара ростовчанина Андрея Ланговича коленом в голову. Богосавац терял сознание.

«Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического. Думаю, в ближайшие пять-шесть дней он сможет приступить к тренировкам», – сказал Газзаев.