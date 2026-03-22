Стали известны сроки восстановления Богосаваца из «Ахмата», получившего удар коленом в голову

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал повреждение защитника Мирослава Богосаваца.
Он получил травму головы в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0). Футболиста увезли на скорой помощи после удара ростовчанина Андрея Ланговича коленом в голову. Богосавац терял сознание.
«Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического. Думаю, в ближайшие пять-шесть дней он сможет приступить к тренировкам», – сказал Газзаев.
- 29-летний Богосавац в «Ахмате» с лета 2020 года. Его купили у сербских «Чукаричек» за 500 тысяч евро.
- С тех пор Мирослав провел за грозненцев 168 матчей, сделал 15 результативных передач.
- Футболист стоит 1 миллион евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»