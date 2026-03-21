Игрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Ростовом».
Во втором тайме серьезную травму головы получил защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. Удар коленом в область головы нанес футболист «Ростова» Андрей Лангович.
Богосавац сначала потерял сознание, на поле выехала скорая помощь. Спортсмен пришел в сознание на месте, но его все равно увезли в медицинское учреждение. Характер повреждения будет известен позже.
- 29-летний Богосавац в «Ахмате» с лета 2020 года. Его купили у сербских «Чукаричек» за 500 тысяч евро.
- С тех пор Мирослав провел за грозненцев 168 матчей, сделал 15 результативных передач.
- Футболист стоит 1 миллион евро.
Источник: «Бомбардир»