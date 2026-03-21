Игрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Ростовом».

Во втором тайме серьезную травму головы получил защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. Удар коленом в область головы нанес футболист «Ростова» Андрей Лангович.

Богосавац сначала потерял сознание, на поле выехала скорая помощь. Спортсмен пришел в сознание на месте, но его все равно увезли в медицинское учреждение. Характер повреждения будет известен позже.