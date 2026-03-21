  • Игрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову

Игрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову

Сегодня, 15:16
5

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Ростовом».

Во втором тайме серьезную травму головы получил защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. Удар коленом в область головы нанес футболист «Ростова» Андрей Лангович.

Богосавац сначала потерял сознание, на поле выехала скорая помощь. Спортсмен пришел в сознание на месте, но его все равно увезли в медицинское учреждение. Характер повреждения будет известен позже.

  • 29-летний Богосавац в «Ахмате» с лета 2020 года. Его купили у сербских «Чукаричек» за 500 тысяч евро.
  • С тех пор Мирослав провел за грозненцев 168 матчей, сделал 15 результативных передач.
  • Футболист стоит 1 миллион евро.

Еще по теме:
«Играем 14 на 11»: Голенков – в перерыве матча с «Ахматом»
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ 1
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ 8
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Ахмат Богосавац Мирослав
Комментарии (5)
Интерес
1774095690
Скорейшего выздоровления и восстановления всем травмированным всех команд.
k611
1774097274
Здоровья!
Айболид
1774099148
Я представляю , чтобы тут творилось ,если бы это не Лангович был ,а Вендел или Барриос .
trener7
1774099200
Давайте уже без травм доиграем сезон, а там хоть....
krylskiy86
1774099922
