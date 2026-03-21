Тренер ЦСКА ответил, вернут ли Мойзеса в состав

Тренер ЦСКА Манель Экспосито высказался об отстранении защитника Мойзеса.
– В будущем ЦСКА есть место для Мойзеса?
– Не считаю, что вы должны этот вопрос адресовать мне. Будущее никто не может предсказать, поэтому вам никто не ответит на этот вопрос.
- После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
- Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.
Источник: «Матч ТВ»