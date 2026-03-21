РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба забил 4 мяча

Вчера, 20:11
41

«Краснодар» дома победил «Пари НН» со счетом 5:0 в матче 22-го тура РПЛ.

Четыре гола у хозяев забил Джон Кордоба. Колумбиец отличился на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах. Еще один мяч у «Краснодара» забил Никита Кривцов на 70-й.

Вингер «Пари НН» Даниил Лесовой не реализовал пенальти на 84-й минуте. Его удар отбил вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. Отрыв от «Зенита», проведшего на игру меньше, составляет 4 очка.

«Пари НН» идет 13-м с 20 баллами.

Кордоба вышел в лидеры списка бомбардиров РПЛ с 13 голами.

Россия. Премьер-лига. 22 тур
Краснодар - Пари НН - 5:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Кордоба, 6; 2:0 - Д. Кордоба, 12; 3:0 - Д. Кордоба, 50; 4:0 - Н. Кривцов, 70; 5:0 - Д. Кордоба, 85.
Незабитые пенальти: нет - Д. Лесовой, 84.
Еще по теме:
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве» 2
Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру 3
Мусаев высказался о разгроме «Пари НН»
волчарик
1774114250
С победой соперников, не сомневался, готовьтесь к очной.
Ответить
Просто-333
1774114408
Кродоба-мощно, Акгацев-супер, остальные- на уровне! Краснодар-с победой!!!
Ответить
anatolich72
1774114676
С победой! Мощно! Динамики желаю вам завтра победы в игре с адмиресурсом.
Ответить
Loko_Roma
1774115015
Что этот нападающий себе позволяет (с) Джанго освобожденный
Ответить
Красногорск_Фан
1774115360
С такой игрой Краснодару сейчас покер на конкурентов. Чем не закончись в части подсвистывания но по игре место первое.
Ответить
ZAITZEFF2011
1774116062
Чемпионская игра Краснодара без шансов для соперника.
Ответить
Юбиляр
1774116164
Краснодар с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой (без всяких там сомнительных пенальти как у главного конкурента) !!! Но вот теперь надо посочувствовать Динамо - что, с ними завтра для "баланса" сделают... судьи! Два пенальти и удаление? - ну что бы победа была весомее!... Гыгыгы
Ответить
sochi-2013
1774118063
Комментаторы удивлялись, почему Кордоба не скандалит. Тупые что ли? Он что, без причины это делает? Пари НН респект. Проигрывая крупно, вели себя по мужски. Краснодар с победой!
Ответить
Дубина
1774119953
Ну ментята держитесь!Завтра игра со злом! Будут падать валяться просить))) Цыгана толкнут в плечо будет держаться за РЫЛО!!! В штрафной к блохам ни в коем случае касаться ВООБЩЕ не льзя.сразу будут падать и будут пенки однозначно!! Юбилей)) ЗПРФ! ТАБОР!
Ответить
knikos
1774122281
" В Кёльне Кордоба был козлом , а в Краснодаре стал быком "... Язык комментатору оторвать и на полоски порезать ... Быки второй раз подряд станут чемпионами , никаких сомнений ! С такой-то игрой ... Ну а Джон реально может стать снова лучшим . Понимаю , что главные соперники , но как не наслаждаться таким футболом ?
Ответить
Главные новости
Покер Кордобы, игроки ЦСКА недовольны женой Челестини, грубейшая ошибка Акинфеева, тяжелая травма Богосаваца и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
01:00
Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»
00:05
1
Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде
Вчера, 23:55
4
Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»
Вчера, 23:31
6
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Прояснилось будущее Осинькина в «Сочи»
00:42
1
Генич описал ситуацию в «Спартаке» цитатой из басни
00:31
1
Круговой объяснил весенние неудачи ЦСКА
Вчера, 23:44
1
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:33
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Генич прервал отношения с тренером «Спартака»
Вчера, 22:29
1
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру
Вчера, 21:43
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Мусаев высказался о разгроме «Пари НН»
Вчера, 21:21
1
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Тренер ЦСКА раскрыл, как Челестини следил за игрой с «Динамо Мх»
Вчера, 20:59
Кордоба оценил свою игру после первого покера в карьере
Вчера, 20:45
4
Тренер ЦСКА рассказал, что ему понравилось в игре команды с «Динамо Мх»
Вчера, 20:28
1
Обзор матча «Краснодар» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:11
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба забил 4 мяча
Вчера, 20:11
41
Кармо высказался об отстранении Мойзеса
Вчера, 19:20
Тренер ЦСКА ответил, вернут ли Мойзеса в состав
Вчера, 18:55
11
Евсеев похвалил «Динамо Мх» после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:37
«Мы готовы страдать»: Шпилевский – перед матчем с «Краснодаром»
Вчера, 18:17
1
Заявление «Ростова» насчет тяжелой травмы Богосаваца из «Ахмата»
Вчера, 18:17
ФотоБолельщикам «Балтики» подарят красные карточки с автографом Талалаева
Вчера, 18:03
12
Обзор матча ЦСКА – «Динамо Мх»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:57
РПЛ. ЦСКА уверенно победил «Динамо Мх» (3:1) и прервал 4-матчевую серию поражений, у Кармо 1+1
Вчера, 17:57
14
Генич заявил о бесполезности спартаковского трансфера за 25 миллионов
Вчера, 17:27
8
У сборной Никарагуа будет необычный путь в Россию
Вчера, 17:09
3
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Пари НН»: 21 марта 2026
Вчера, 17:07
2
Все новости
