РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба забил 4 мяча

«Краснодар» дома победил «Пари НН» со счетом 5:0 в матче 22-го тура РПЛ.
Четыре гола у хозяев забил Джон Кордоба. Колумбиец отличился на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах. Еще один мяч у «Краснодара» забил Никита Кривцов на 70-й.
Вингер «Пари НН» Даниил Лесовой не реализовал пенальти на 84-й минуте. Его удар отбил вратарь Станислав Агкацев.
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. Отрыв от «Зенита», проведшего на игру меньше, составляет 4 очка.
«Пари НН» идет 13-м с 20 баллами.
Кордоба вышел в лидеры списка бомбардиров РПЛ с 13 голами.
Россия. Премьер-лига. 22 тур
Краснодар - Пари НН - 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Кордоба, 6; 2:0 - Д. Кордоба, 12; 3:0 - Д. Кордоба, 50; 4:0 - Н. Кривцов, 70; 5:0 - Д. Кордоба, 85.
Незабитые пенальти: нет - Д. Лесовой, 84.
Источник: «Бомбардир»