РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба забил 4 мяча

«Краснодар» дома победил «Пари НН» со счетом 5:0 в матче 22-го тура РПЛ.

Четыре гола у хозяев забил Джон Кордоба. Колумбиец отличился на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах. Еще один мяч у «Краснодара» забил Никита Кривцов на 70-й.

Вингер «Пари НН» Даниил Лесовой не реализовал пенальти на 84-й минуте. Его удар отбил вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. Отрыв от «Зенита», проведшего на игру меньше, составляет 4 очка.

«Пари НН» идет 13-м с 20 баллами.

Кордоба вышел в лидеры списка бомбардиров РПЛ с 13 голами.