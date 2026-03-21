Мойзес не попал в заявку ЦСКА на матч с «Динамо Мх» на фоне отстранения

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и махачкалинским «Динамо».
В заявку москвичей не попал защитник Мойзес. Он отстранен.
- После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
- Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.
Источник: «Бомбардир»