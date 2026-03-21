«Играем 14 на 11»: Голенков – в перерыве матча с «Ахматом»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков дал комментарий в перерыве матча 22-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». Счет после первого тайма 1:0 в пользу грозненцев.
«Тяжелая игра. Ощущение, что опять играем в меньшинстве. 14 на 11, кажется. Несмотря на все внешние факторы, мы выйдем сильнее», – сказал Голенков в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Инсайдер Иван Карпов накануне сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
- Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
- «Ростов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
- Клуб основан 95 лет назад.
- «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.
Источник: телеграм-канал Александра Дорского