РПЛ. ЦСКА уверенно победил «Динамо Мх» (3:1) и прервал 4-матчевую серию поражений, у Кармо 1+1

ЦСКА в 22-м туре чемпионата России победил на домашнем стадионе махачкалинское «Динамо». 1+1 у московского клуба оформил бразилец Энрике Кармо.
У махачкалинцев единственный гол забил нападающий Гамид Агаларов. Он воспользовался ошибкой 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в чемпионате России. Она длилась с прошлого года.
Москвичи вернулись в четверку лучших команд, но их может опередить «Балтика» через несколько часов.
«Динамо» рискует по итогам тура опуститься в зону переходных матчей.
Динамовцы еще ни разу не побеждали ЦСКА в чемпионате России. Была только кубковая победа в ноябре 2025 года.
Россия. Премьер-лига. 22 тур
ЦСКА - Динамо Мх - 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 - Э. Кармо, 15; 2:0 - М. Кисляк, 21; 2:1 - Г. Агаларов, 25; 3:1 - Т. Мусаев, 71.
Источник: «Бомбардир»