РПЛ. ЦСКА уверенно победил «Динамо Мх» (3:1) и прервал 4-матчевую серию поражений, у Кармо 1+1

ЦСКА в 22-м туре чемпионата России победил на домашнем стадионе махачкалинское «Динамо». 1+1 у московского клуба оформил бразилец Энрике Кармо.

У махачкалинцев единственный гол забил нападающий Гамид Агаларов. Он воспользовался ошибкой 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в чемпионате России. Она длилась с прошлого года.

Москвичи вернулись в четверку лучших команд, но их может опередить «Балтика» через несколько часов.

«Динамо» рискует по итогам тура опуститься в зону переходных матчей.

Динамовцы еще ни разу не побеждали ЦСКА в чемпионате России. Была только кубковая победа в ноябре 2025 года.