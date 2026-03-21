«Краснодар» в домашнем матче разгромил «Пари НН» в рамках 22 тура РПЛ, итоговый счет 5:0.

Батчи навесил с правого фланга во вратарскую, где Джон Кордоба выиграл верх и головой отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Кривцов с правого края штрафной отдал передачу в центр, и Джон Кордоба в касание с линии вратарской переправил мяч в пустые ворота по центру.

После подката Боселли мяч остался у «Краснодара», Сперцян сыграл на подборе и выкатил под удар Кордобе, который с восьми метров пробил по центру и оформил хет-трик.

Сперцян разыграл стандарт, низом покатив мяч на правый край штрафной, откуда Кривцов в касание отправил мяч в дальний левый угол, доведя счет до 4:0.

Кордоба оформил покер на 85-й минуте встречи.

