Титов проанализировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от игры красно-белых в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

– Какое впечатление на вас произвeл «Спартак» в матче с «Оренбургом»? Можно ли сказать, что уже вырисовываются черты команды именно при Карседо?

– Могу сказать, что «Спартак» провeл цельный матч. Наконец-то команда сыграла на ноль [в чемпионате] – 2:0, чего давно не было. До этого мы много пропускали, всe было на тоненького, и, честно говоря, это уже начинало надоедать. Конечно, свою роль сыграли быстрые голы. После этого «Спартак» действовал по счeту, грамотно контролировал игру.

Единственный момент – позиция Зобнина на левом фланге обороны. В принципе, там есть кому играть, поэтому здесь важно понять: это была задумка или импровизация.

Если это тренерская идея – чтобы Зобнин при позиционной атаке смещался в центр и помогал в розыгрыше, и это действительно просматривалось не раз, – тогда это одна история. Если же это ситуативное решение, тогда возникают вопросы. Потому что оголяется зона слева, а с учeтом того, что команда и так много пропускала, это выглядело тревожно.

Плюс нельзя забывать, что «Оренбург» дома играет совсем по-другому. Мы видели матч с «Зенитом», где они заслуженно выиграли. Поэтому определeнные опасения перед игрой у меня были. Но, делая прогноз, я всe равно был уверен, что «Спартак» этот матч выиграет. Так и получилось.

– Маркиньос пропустит матч с «Локомотивом». Это потеря для нынешнего «Спартака»? Кем его можно заменить?

– В нынешнем «Спартаке» нет таких игроков, без которых команда разваливается. Жeлтые карточки, удаления, травмы – это всe рабочие моменты. Мы уже видели, что Литвинов выходил в опорной зоне, и это, на мой взгляд, было не случайно. Похоже, команда уже моделировала игру против «Локомотива», где в центре могут сыграть Литвинов и Умяров.

Поэтому я не вижу большой проблемы в отсутствии Маркиньоса. Не будет его – сыграют другие. Говорят, например, про Угальде, что он лучший бомбардир за последнее время. Но он не играет – выходят другие и забивают. В этом и есть показатель. Проблемы здесь не вижу.