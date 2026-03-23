Игрок «Крыльев», на которого претендует «Спартак», получил травму

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков опять получил повреждение.
Футболист травмировался после того как на тренировке пошел в стык ранее оперированной ногой. Сообщается, что он выбыл на 2-3 месяца.
«Таким образом, этот сезон для Вадима с большой вероятностью завершен. Ну и переход в «Спартак» также становится еще более маловероятным», – написал источник.
- 21-летний Раков в этом сезоне провел 11 матчей за «Крыльев Советов», забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Он выступает за самарцев на правах аренды из «Локомотива».
- Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ракова в 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»